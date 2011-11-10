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İdrardan elektrik üretildi!

İngiliz bilim adamları idrardan elektrik ürettiklerini açıkladı. Bristol'deki Batı İngiltere Üniversitesi ekibi...

10 Kasım 2011 02:00

T24 - İngiliz bilim adamları idrardan elektrik ürettiklerini açıkladı. Bristol'deki Batı İngiltere Üniversitesi ekibi, çalışmalarının dünyada bir ilk olduğunu öne sürdü.

Ekip idrarı Mikrobik Yakıt Hücreleri'ne yakıt olarak kullanıp, az miktarda da olsa enerji üretmeyi başardı. Ancak bunu "işe yarayacak" seviyeye çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. 

Ekipten Doktor Ioannis Ieropoulos "Çalışmanın ortaya koyduğu potansiyel heyecan verici" dedi.

Mikrobik Yakıt Hücreleri'ndeki bakteriler toprakta, insan bağırsağında ve kanalizasyondaki atık sularda bulunan bakterilerle aynı. Bunlar oksijensiz nefes alabiliyor ve bu süreçte elektronlar oluşuyor. Bu elektronlar daha sonra bir elektrottan geçirilerek elektrik elde ediliyor.

Bakteriler idrarla beslenip, idrarı nefes almaya ve elektron üretmeye devam etmek için bir nevi yakıt olarak kullanıyor.

Dr Ieropoulos idrar akışını ve Mikrobik Yakıt Hücresi sayısını düzenleyerek, örneğin evde ya da küçük bir köyde işe yarayacak düzeyde elektrik üretme potansiyeli olduğunu gösterdiklerini söyledi.


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