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Sağlık

İdrardaki ‘sarkozin’ prostat kanserinin işaretçisi

İdrardaki bir molekül, hızlı gelişen prostat kanserinin teşhisini kolaylaştırabilir.

12 Şubat 2009 02:00

İdrardaki bir molekülün, hızlı gelişen prostat kanserinin teşhisini kolaylaştırabileceği bildirildi.

ABD'nin Michigan Üniversitesi’nden Arul Chinnaiyan ve ekibi, kanserli hastaların doku, idrar ve kan örneklerini sağlıklı kişilerinkiyle karşılaştırdı.

Agresif (hızlı gelişen) prostat kanseri vakalarında hastaların özellikle idrarında büyük oranda "sarkozin" molekülüne rastlandı.

Prostat hücreleri kültürüne sarkozin eklendiğinde hücrelerin vücutta "yayılabilen" kanser hücrelerine dönüştüğünü gören araştırmacılar, bunun, sarkozinin prostat kanserinde önemli bir rol oynadığının göstergesi olabileceğini belirttiler.

Sarkozin seviyesinin, alınan metastazlı örneklerin yüzde 79'unda ve başlangıç düzeyindeki kanser örneklerinin yüzde 42'sinde yüksek olduğunu belirten bilim insanları, bu moleküle "sağlam" hücrelerde rastlamadı.

Nature dergisinde yer alan araştırma, yeni teşhis ve tedavi yolları için umut olarak görülüyor. Ancak idrar testinin uygulanmasına başlamadan önce araştırmanın doğrulanması gerekiyor.

Prostat kanserinin teşhisinin zor yanı, kanserin aşamasının belirlenmesi. Kanserin hızlı ya da yavaş gelişen bir kanser olarak nitelendirilmesinin ardından uygun tedavi uygulanıyor.

(AA)

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