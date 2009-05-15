İdrar kaçırma tedavi edilebilir!

İdrar kaçırma hastalığı yüzde 85 oranında tedavi edilebiliyor.



İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen, idrar kaçırma hastalığının yüzde 85 oranında tedavi edilebileceğini bildirdi.



Demirkesen, yaptığı yazılı açıklamada, idrar kaçırmanın yaşla birlikte arttığına dikkati çekerek, gebelik ve doğumun idrar kaçırmanın en önemli sebeplerinden olduğunu belirtti.



Doğum ve doğum şekli konusunda da birtakım spekülasyonlar bulunduğunu, normal doğum yapanlarda daha fazla idrar kaçırma probleminin yaşandığının söylenebileceğini aktaran Demirkesen, idrar kaçırmada diğer önemli bir risk faktörünün de kilo olduğunu, kilo ile boy arasındaki oranın artmasıyla idrar kaçırmanın da arttığını kaydetti.



Şeker hastalığının da idrar kaçırmaya sebep olan önemli risk faktörlerinden olduğunu ifade eden Demirkesen, şöyle devam etti:



"Ülkemizde idrar kaçıran kadınların sayısı oldukça fazla. Pek çok kadın utandığı için de çözümü olan bu sorunu çözümsüz hale getiriyor. Bu hastalık, kadının kariyerini etkiliyor, cinsellikten soğutuyor ve eve hapsediyor. Çünkü hapşırırken, gülerken kısaca karın içi basıncı artıran her durumda veya idrara yetişemeden kaçırma söz konusu olabiliyor. İdrar kaçırma yüzde 85 oranında tedavi edilebilir."

