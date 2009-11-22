İdrar kâbusu olan 200 milyon kadına müjde!

T24 - Avrupa'da 1 yıldan bu yana kullanılan ve idrar kaçırma sorununa karşı geliştirilen Süper Extt, reçeteyle satılabilecek.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Türkiye'de 5 milyon, dünya genelinde 200 milyon kadının sosyal hayatını büyük ölçüde etkileyen idrar kaçırma sorununa karşı geliştirilen cihaz, reçeteyle kullanıma sunuluyor. Bu sorunun yanında, cinsel rahatsızlıklarda da yüzde 76 başarı sağladığı iddia edilen ürün, geçen yıl ortalarında Avrupa'da satışa sunulmuştu. Sağlık Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan ‘Süper Extt’, Amerika'daki dünyanın en önemli sağlık derecelendirme kurulu FDA'nın onayını alan tek perineometre cihazı olma özelliğini taşırken, yine Cenevre’de, ‘Ulusulararası İcatlar Kurulu’ tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, 40'lı yaşlardaki kadınlarda yüzde 45, 50'li yaşlardaki kadınlarda yüzde 48 ve 60'lı yaşlardaki kadırlarda yüzde 56 oranında idrar kaçırma sorunu yaşanıyor. Bu soruna karşı harekete geçtiklerini kaydeden Novia Medikal Şirketlerinin Genel Müdürü Kubilay Kurtaral, şöyle dedi:



“Avrupa ülkelerinde başarısı kanıtlanmış olan Süper Extt sayesinde birçok kadın idrar kaçırma kabusundan kurtuluyor. Doktorlarımızın lüzum görmesi durumunda reçete ile hastaya verilebilen Süper Extt, sadece idrar kaçırma tedavisine bağlı değil, hissizlik, orgazm sorunu ve cinsel işlev bozukluğu yaşayan kadınların tedavisinde de yüzde 76 oranında başarı sağlıyor.”



Çok sayıda çocuk doğuran, ırksal ve ailesel yatkınlığa bağlı, menopoza giren, çok sigara kullanan, uzun süreli kabızlık şikayeti yaşayan, cinsiyet değiştirerek kadın olan, çok ve aşırı derecedeki kilolu kadınlarda idrar kaçırma olayının çok sık görüldüğünü belirten Kurtaral, gerekli onayların alındığını söyledi. Kurtaral, şöyle konuştu:



“Evde rahatlıkla kullanılabilen Süper Extt, idrar kaçıran ve cinsel isteksizlik yaşayan kadınlara reçete ile verilebilecek. Kullanımı çok basit olan ve kulaklık sayesinde hastayı Türkçe yönlendiren cihaz, idrar kaçırma sorunu yaşayan kadınların vajen ve idrar kanalı etrafındaki kaslara egzersiz yaparak güçlenmesini sağlıyor. Cihazın ölçüm özelliği sayesinde doktorlar bizzat hastanın gelişimini görebiliyor. Tüm hastalar bu cihazı doktorlarından rahatlıkla temin edebilir. Özel çanta içersinde estetik bir görünüme sahip olan Süper Extt, şarj edilerek çalışıyor. Tedavi sırasında hiçbir yan etkisi yok.”



Cihaz, tıbbi malzeme satıcılarına bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



Başka hastalıkların habercisi



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim damı öğretim üyesi Prof.Dr. Niyazi Aşkar, idrar kaçırma sorununun kendi başına bir hastalık olmayıp başka bir hastalığın belirtisi olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:



“İdrar kaçırma sorunu bir kişinin tüm gündelik hayatını etkileyen, sosyal aktivasyonlarını kısıtlayabilen bir durumdur. İdrar kaçırma problemleri kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür. Kadınlardaki sıklığı değişik yayınlara göre yüzde 14 - 49 arasında değişmektedir. Ülkemizde yaşam süresinin uzaması sonucunda yaşlı nüfusunun giderek artması, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesi ve kalite yaşam beklentilerinin artması sonucunda idrar kaçırma şikayetleri ile kliniklere başvuran hasta sayısında son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Extt cihazı tüm bu anabilim dallarının ve mevcut sistemlerin ortak sorunlarının değerlendirilmesi ile birlikte üretilmiş ve kusursuz bir çözüm sunmuştur.”