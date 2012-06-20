İDO'ya rakip geliyor!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURULAŞ) vasıtasıyla Mudanya'dan İstanbul'a yolcu taşımak bir deniz otobüsü işletmesi kuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BURULAŞ vasıtasıyla Mudanya'dan İstanbul'a yolcu taşımak için bir deniz otobüsü işletmesi kuracaklarını, yolcu taşıma ve liman izni için harekete geçtiklerini söyledi.

Deniz ulaşımı konusundaki çalışmaların 3 yıldır sürdüğünü ifade eden Altepe, Bursa ile İstanbul'un önemli şehirler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bursa, İstanbulluların nefes aldığı bir kent. Bu çalışmalar çok önemli. Bugüne kadar kara ulaşımı kadar deniz ulaşımı da bizim gündemimizdeydi. Deniz ulaşımı kısa yoldan İstanbul'un Avrupa yakasıyla bağlantıyı direkt sağlayabiliyor. Bu açıdan da büyük bir avantaj. Yaklaşık 1,5 saatte oraya ulaşılabiliyor. Bugüne kadar İDO güzel bir şekilde götürüyordu. Özelleştirmeden sonra her yerde önemli sıkıntılar oluşmaya başladı.”

'Bir bilet 10 liradan 30 liraya çıkmaz'

İDO'nun fiyat tarifesini kendisinin de beğenmediğini ifade eden Altepe, şöyle devam etti: “Bu benim de hiç beğenmediğim bir politika. Hiç hoşuma gitmiyor. Bir bilet, 10 liradan 30 liraya çıkmaz. 10 liradan olsa olsa 12 lira olur. Böyle bir dengesizlik olunca herkes rahatsız oluyor. Keşke İDO aynı şekilde işletmeye devam etseydi. Her zaman bu deniz ulaşımı konusunda çalışmamızı yapmıştık. Herhangi bir sıkıntı olursa, kriz çıkarsa biz bu konuda 3 yıldır çalışma yapıyoruz. Son zamanlarda sadece Bursa'dan değil, Yalova'dan ve çevre şehirlerden şikayetler artmaya başladığını biliyoruz. Biz de bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu konuda alternatif olması gerek. Keyfi kararlar olmamalı. 10 liralık bir araç 30 liraya çıkmamalı.”

'Kısa sürede sonuçladıracağız'

Deniz otobüsü işletmeciliği konusunda girişimlerin hız kazandığını vurgulayan Altepe, şu ifadeleri kullandı: “Bunları daha ileri noktaya götürdük. Her an uygulamaya geçme safhasına geldik. Şu anda izinlerle ilgili başvurular yapıyoruz. Onlarla ilgili liman başkanlığında izin çıkarsa hemen başlayacağız. İstanbul Avrupa yakasına Bursa'dan direkt ulaştırmak istiyoruz. Yollardaki en ufak kriz bütün yolları kilitliyor. Toplu ulaşım, raylı sistemler ve deniz ulaşımı önemli. Yeterli hale getirilmeli. İDO yapabildiği kadar bu işi yapsın dedik. Bu şartlarda biz bu işlemleri başlattık. Biz rahat rahat alır ve işletiriz. O konuda arkadaşlarımız pazarlığı yapıyorlar. Bu uygulamayı kısa sürede sonuçladıracağız.”