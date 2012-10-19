İDO'nun rakibi geldi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Deniz Otobüsü İşletmesi'ne (İDO) alternatif olarak kurulan Bursa Deniz Otobüs İşletmesi'nin ilk gemisi 'Hüdavendigar', Türkiye'ye geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Deniz Otobüsü İşletmesi'ne (İDO) alternatif olarak kurulan Bursa Deniz Otobüs İşletmesi'nin ilk gemisi 'Hüdavendigar', Türkiye'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Recep Altepe, Bursa- İstanbul arasındaki seferler için alınacak iki gemi ile ilgili anlaşmaların da yapıldığını söyledi.

İDO'nun tepkilere neden olan fiyat uygulaması nedeniyle Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa- İstanbul arasında seferler başlatma kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehirhatları A.Ş. ile Burulaş arasında imzalanan İstanbul Kabataş iskelesinin kullanılmasına ilişkin iskele hizmeti sözleşmesinin ardından Norveç'ten alınan gemilerin ilki Türkiye'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Hüdavendigar' adı verdikleri geminin ilkinin Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, diğer 2 gemiyle ilgili de anlaşma aşamasına gelindiğini belirtti.

Gelen geminin tersanede bakıma alınacağını dile getiren Başkan Altepe, diğer iki gemi gelmeden seferlere başlamayacaklarını kaydetti. Seferlere başladıktan sonra herhangi bir aksaklık yaşanmasını istemediklerini ifade eden Başkan Altepe, "Bizim hedefimiz kar etmek değil. Bunun için de en iyi hizmeti vermek için tüm hazırlıklarımızı tam olarak yapmak istiyoruz. Gemilerimizin bakımlarını, gerekli düzenlemelerini yapıp, yolcu taşımaya başlayacağız" dedi.

'Ekmek pişiren belediye gemi de işletir'

İDO'nun işletme haklarını alan firma ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşmede, şehir içi hatların güvence altına alındığı, şehirlerarası taşımaya ilişkin bir madde bulunmadığını ifade eden Başkan Altepe, bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa İstanbul arasında deniz yoluyla yolcu taşımasına bir engel bulunmadığını vurguladı. Başkan Altepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi'nden iskele kullanımına yönelik izinlerin alındığını ve sözleşme imzalandığını kaydetti. Başkan Altepe, "İDO da bizim iskelemizi kullanıyor ve aylık yanılmıyorsam 95 bin lira kira ödüyor bize. Bu sistem devam edecek. Biz de gemilerimiz gelince yolcu taşımaya başlayacağız. Belediyeler bazı konularda düzenleyici olmak zorunda. Ekmek pişirmek belediyelerin işi değil ama bütün belediyeler ekmek üretimi yapıyor. Bursa'da tüketilen ekmeğin yüzde 20'sini biz üretiyoruz. Çünkü gerek fiyat, gerekse kalite açısından dengeleyici ve düzenleyici olmalıyız. Ekmek pişirip, satan belediye düzenleyici olmak amacıyla gemi de işletir, yolcu da taşıyabilir" diye konuştu.

'Kimsenin tekeline bırakmayız'

Başkan Altepe, özellikle özelleştirmeden sonra yaşanan esnek fiyat politikasının vatandaşları mağdur ettiğini ve gelen tepkiler üzerine deniz ulaşımı konusunda çalışma başlattıklarını dile getirdi. Başkan Altepe, "Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletme tarzında devam etseydi sistem biz bu işe girmezdik. Bizim Bursa'da yapacak çok işimiz var. Ancak çok farklı parametrelerle sistem değiştirildi. Yan yana oturan yolculardan biri 1 lira diğeri 27 liraya yolculuk yapmaya başladı. Biletin alındığı yere göre fiyat uygulaması yapıldı. Bunlar vatandaşların tepkilerine yol açtı. İstanbul ekonomik anlamda bizim en fazla yolculuk yaptığımız bir il. Bu işin düzene girmesi için deniz ulaşımına girmek zorunda kaldık. Bursa için bu kadar önemli olan bir konuyu kimsenin tekeline bırakamayız" dedi.