T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'İDO'nun rakibi' seferlerine başlıyor

Eskihisar-Topçular seferleri Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 25 Ekim'de başlıyor

13 Ekim 2012 15:41

Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından işletilecek olan 3 feribot, Eskişehir- Topçular seferlerine Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren başlayacağı planlanıyor.

cnntürk.com.tr'nin haberine göre; Eskihisar'da şirketin seferlere başlayacağı iskelede AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Narlı Feribot İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Bülent Şafak, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 25 Ekim'de Eskihisar-Topçular arasında feribot seferlerine başlayacaklarını ifade ederek, seferlere ilk olarak 3 feribotla başlayacaklarını, daha sonra feribot sayısının 5'e çıkacağını belirtti.

Şafak, ''Özellikle gemilerimiz 2004, 2006 ve 2009 yıllarına ait yeni gemiler. Bahariye, Selimiye, Muradiye isimli. Bu gemiler yüksek konfora sahip. Hızları ve kapasiteleri şu anki gemilerin 2 katı. Üstelik bunlar çevreci gemiler. Yüzde 40 daha az yakıt tüketiyor. Ortalama 120-160 arası araç, 400-800 arası yolcu kapasitesine sahipler. Gemilerin hızı 12 knot. Bu açıdan daha çevreci bir yanımız olacak. İlk başta 3 gemiyken 30 dakikada bir, 5 gemiye ulaştığımızda 20 dakikada bir sefer yapacağız. 7 gün 24 saat seferlerimiz devam edecek'' diye konuştu.

ETİKETLER

idoeskişehir topçular seferikurban bayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24