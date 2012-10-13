'İDO'nun rakibi' seferlerine başlıyor

Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından işletilecek olan 3 feribot, Eskişehir- Topçular seferlerine Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren başlayacağı planlanıyor.

cnntürk.com.tr'nin haberine göre; Eskihisar'da şirketin seferlere başlayacağı iskelede AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Narlı Feribot İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Bülent Şafak, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 25 Ekim'de Eskihisar-Topçular arasında feribot seferlerine başlayacaklarını ifade ederek, seferlere ilk olarak 3 feribotla başlayacaklarını, daha sonra feribot sayısının 5'e çıkacağını belirtti.

Şafak, ''Özellikle gemilerimiz 2004, 2006 ve 2009 yıllarına ait yeni gemiler. Bahariye, Selimiye, Muradiye isimli. Bu gemiler yüksek konfora sahip. Hızları ve kapasiteleri şu anki gemilerin 2 katı. Üstelik bunlar çevreci gemiler. Yüzde 40 daha az yakıt tüketiyor. Ortalama 120-160 arası araç, 400-800 arası yolcu kapasitesine sahipler. Gemilerin hızı 12 knot. Bu açıdan daha çevreci bir yanımız olacak. İlk başta 3 gemiyken 30 dakikada bir, 5 gemiye ulaştığımızda 20 dakikada bir sefer yapacağız. 7 gün 24 saat seferlerimiz devam edecek'' diye konuştu.