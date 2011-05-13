-İDO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNE ONAY İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ergün Turan, belediye olarak önceliklerinin şehir içi ulaşım sorununa çözüm olduğunu belirterek, ''Bunun için İDO'nun özelleştirilmesine karar verildi. İDO'dan gelecek kaynak ulaşım ve kentsel dönüşüm amacıyla kullanılacak'' dedi. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ''İDO A.Ş Hisselerinin Özelleştirilmesi'' müşterek raporu, 74 ret oyuna karşılık 157 oyla kabul edildi. Bu arada, oylamadan önceki görüşmelerde söz alan Ergün Turan, belediyenin önceliğinin şehir içi ulaşım olduğunu söyledi. İDO'nun hat ve araçlarının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İDO, halkımızın malıdır. Halkımızın önceliklerine göre bir karar veriyoruz. Bu gerekçeyle İDO'nun İstanbul'da yaptığı hizmetleri Şehir Hatları A.Ş ismiyle kurduğumuz yeni şirketimize devrettik. İstanbul şehir içi deniz ulaşımında Şehir Hatları A.Ş, 49 iskele, 7 motor ve 34 gemi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Şehir Hatları A.Ş günde 150 bin yolcu taşıyor. Özelleştirmeye konu olan İDO ise İstanbul-Bursa ve Bandırma arasında deniz otobüsü ve feribotlarla yolcu ve araç taşımacılığı yapıyor. Belediye olarak önceliğimiz şehir içi ulaşım sorununa çözüm olduğu için İDO'nun özelleştirilmesine karar verildi. İDO'dan gelecek kaynak, ulaşım ve kentsel dönüşüm amacıyla kullanılacak.'' CHP'li meclis üyesi Tuncel Özyavuz ise 24 yıl hizmet veren İDO'nun sudan ucuza satıldığını öne sürerek, ''861 milyona satıldı. Satış gerekçesi, metro gibi yeni yatırımların finansmanında kullanım. Ankara, İstanbul ve Adana metro işlerini Ulaştırma Bakanlığına devrediyor. Buna rağmen satılmasını anlamıyorum. Her İstanbullu ortalama 9 kez İDO'ya bindi. İDO verimli işletilmedi. Bu nedenle bu satış fiyatı düşüktür'' diye konuştu. Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Fahrettin Kaya da ''1994-99 yılları arasında başlatıp bitirdiğiniz bir işiniz var mı? Trafikte 4 saat yolda kalıp hayatlarını kaybedenler var. CHP olarak bu özelleştirmeye ret oyu vereceğiz'' dedi.