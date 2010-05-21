İDO'nun danışman firması belli oldu

T24- İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki (İDO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi hisselerinin özelleştirilmesi çalışmalarında finansal danışman görevlendirilmesi amacıyla açılan ''Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi'' sonuçlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 firmanın katıldığı ve Finans Yatırım - Arup Konsorsiyumu uhdesinde kalan ihaleyi alan konsorsiyumla dün sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Danışman firmanın yapacağı çalışma sonucunda, İDO'daki belediye hisselerinin özelleştirilmesi ile ilgili sürecin nasıl olacağına, hisselerinin hangi satış yöntemiyle özelleştirilmesinin uygun olacağına (halka arz ya da blok satış gibi) dair strateji raporunun, danışman firma ile yürütülecek çalışmalar doğrultusunda belirleneceği bildirildi.



Açıklamada, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi;ne sunulacak olan strateji, Meclisten onay aldığı takdirde özelleştirme işlemlerinin yürütülmesine devam edilecek'' denildi.