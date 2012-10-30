İDO'nun bazı seferleri iptal

İDO, bazı deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.



İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle tüm iç hat seferleri ile Kartal-Yalova hattı deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, bayram süresince etkili olan lodosun bugün de şiddetini azaltmadan esmeye devam edeceği bildirildi.

Saat 09.00 itibarıyla tüm iç hat seferleri (Bakırköy, Avcılar, Kabataş, Beşiktaş, İstinye, Beykoz) ile Kartal-Yalova hattı deniz otobüsü seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, şehir içi Sirkeci-Harem ve şehir dışı Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ile dış hat hızlı feribot seferlerinin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, seyahat edecek yolcuların gün içinde seferleri, internet veya çağrı merkezinden kontrol etmeleri gerektiği kaydedildi.