İdol’den ideal ‘Consensus’

İzmir Torbalı’da Türkiye’nin tek parsel 1168 dönümlük en büyük bağında şarap üretimi yapan İdol Ege Bağları, üç farklı üzümden ürettiği yeni şarabını dünyanın üç önemli meşe bölgesinden getirilen fıçılara koydu. Her bir şişesi numaralandırılan ‘Consensus 3 Meşe’ serisi piyasaya sürüldü



Türkiye’nin milli içkisi rakıyı yeniden yorumlayan Efe, kardeş şirketi İdol Ege Bağları ile şarap sektöründe de yeniliklere devam ediyor. İdol, üç farklı tip meşe fıçıda yıllandırılan ilk şarap olan ‘Consensus 3 Meşe’ serisiyle şarapseverlerin karşısına çıktı.

İdol’ün Fransız önoloğu Franck Peluso tarafından, mikro-vinifikasyon yöntemiyle üretilen ve üç farklı tip meşe fıçıda yıllandırılan ‘Consensus 3 Meşe’ şimdilik sadece bar ve restoranlarda tüketicilerle buluşuyor. Her bir şişesi numaralandırılan Consensus’un 2057 şişelik kısmı da özel olarak 150 cl’lik magnum şişelere dolduruldu.



Tek parça en büyük bağ



İdol Ege Bağları’nın ana şirketi Efe Alkollü İçeceklerin CEO’su Egemen Demirtaş’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin en büyük bağcılık projelerinden biri olan İdol Ege Bağları, 2004 yılında bazıları bugüne kadar bu topraklarda hiç denenmemiş Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier gibi üzüm türlerinin yanı sıra Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Chardonnay ve Bornova Misketi gibi kaliteli şaraplık üzüm cinslerinden özgün şaraplar yapmak üzere doğdu.

Yaklaşık 24 milyon YTL’lik yatırımla İzmir Torbalı’da kurulan 3 milyon litre üretim kapasiteli tesisle şarap üretimine başlayan İdol, 1168 dönümlük araziyle Türkiye’nin tek parçada en büyük bağına sahip. İtalyan agronomist Luca Toninato ve Milano Üniversitesi’nden Atillio Scienza danışmanlığında Türkiye’de organik bağcılık hayata geçirildi.



Uzmanlar bağların toprak ve iklimsel özelliklerini inceledi ve dikilecek fidanları özenle seçti. Avrupa’dan temin edilen fidanlar, temsil ettikleri üzüm türünün özelliklerini koruyacak şekilde özel koşullarda yetiştirildi ve özel klimalı kamyonlarla İdol Ege Bağları’na sevk edildi.



Üç meşenin sırrı ne?



Şarapları yıllandırmak için barrique olarak adlandırılan 225 litrelik ufak boy meşe fıçıları tercih eden önolog Franck Peluso, Fransız meşesi, Amerikan meşesi ve Orta Avrupa meşesinden yapılmış üç farklı tip barrique meşe fıçı kullandı. Peluso yeni şarabını şöyle anlattı: “Fransız meşesi, Consensus’a aromatik bir incelik ve vanilyayı çağrıştıran bukeler kattım. Amerikan meşesi, şaraba dinginlik ve hindistan cevizini çağrıştıran bukeler katarken, Orta Avrupa meşesi ise şarabın yapısını güçlendirdi ve şaraba baharat bukeleri kazandırdı. Sonuçta, Shiraz, Cabernet Sauvignon ve Merlot kupajından oluşan ve 24 ay boyunca üç farklı tip meşe fıçıda yıllandırılan Consensus 3 Meşe Shiraz-Cabernet Sauvignon-Merlot ile Chardonnay’den yapılmış ve 12 ay boyunca üç farklı tip meşe fıçıda yıllandırılmış Consensus 3 Meşe Chardonnay’i ortaya çıkardım.”

İdol şarapları, Türkiye’de Efe ve Diageo ürünlerinin dağıtımını yapan Efe satış ve pazarlama şirketi tarafından dağıtılıyor.



550 bin bağ çubuğu



Egemen Demirtaş, Torbalı’daki araziyi 2002’de aldıkların belirterek şunları söyledi: “Bağda organik sultaniye üzümü üretiliyordu. Bağlar yaklaşık 35 yaşındaydı. Şaraplık bağların 50 yıl ömrü olduğu düşünülürse oldukça yaşlıydı. Hepsini söktük. İki yıl beklettik.

Türkiye’de bu kadar büyük bağı ekecek şaraplık kök bulamadığımız için yurtdışından 550 bin bağ çubuğu ithal ettik. Dikimi 2.5 ay sürdü. Bugüne kadar Türkiye’de hiç denenmemiş Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier gibi üzüm türlerinin yanı sıra Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Chardonnay ve Bornova Misketi gibi kaliteli 18 çeşit şaraplık üzüm bağ çubuğu ektik. Uzmanlar bağların toprak ve iklimsel özelliklerini inceledi ve dikilecek fidanları özenle seçti. Avrupa’dan temin edilen fidanlar, temsil ettikleri üzüm türünün özelliklerini koruyacak şekilde özel koşullarda yetiştirildi ve klimalı kamyonlarla İdol Bağları’na sevk edildi.”



‘Üzümü taşımak yok’



“Üretiminde sadece Ege Bölgesi’ne odaklı kalacaklarını belirten Demirtaş, “Türkiye’nin her bölgesinden üzüm alıp üretmek doğru değil. Biz maksimum 100 kilometre uzaktan üzüm taşıyacağız. İdealimiz şarapta mükemmel dengeyi yakalamak” diye konuştu.



Evde tüketim artacak, restoranda azalacak



İlk yılda 200 bin litre şarap satışı gerçekleştirdiklerini belirten İdol’ün marka müdürü Emre Utku, İdol şaraplarının 2008 cirosunun beklentiler dahilinde 4 milyon TL olduğunu söyledi. İdol, 2009’da ise bu rakamı 8 milyon YTL ile yani iki katına çıkarmayı hedefliyor. Utku’nun verdiği bilgiye göre, “Üretimimiz artıkça bu rakamlar daha da büyüyecek. Bu yıl litresel anlamda toplamda bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Fakat cirosal bazda bir düşüş gerçekleşebilir. Biz ev tüketiminde artış olacağını tahmin ediyoruz. Kriz nedeniyle restoran satışlarında düşüş olacaktır. Fakat bu düşüşün priemium (kaliteli) ürünlerde ne kadar yaşanacağı belli değil. Çünkü bu evlerde ne kadar priemium tüketileceğine bağlı. Bir taraftan da Türk şarap tüketicisi iyi şaraba alıştı. Ama ucuz şarap satışları artacaktır” dedi.



‘Pazar küçüldü’



Şirketin CEO’su Egemen Demirtaş da, Türkiye’de şarabın yeni keşfedildiğini ve rakı ile başlayan alkollü içecekler sektöründeki başarılarından sonra yükselen değer olduğu için şaraba geçtiklerini söyledi. Amaçlarını şarabın insanlardan uzak bir içki olmadığını göstermek olduğunu belirten Demirtaş, restoranlarda şarapların erişilebilir bir fiyattan satılması için çaba sarfettiklerini belirtti. Demirtaş şöyle dedi: “Marketten ucuza alınabilen şaraba restoranda çok para vermek zorunda kalan tüketicinin daha rahat sipariş verebilmesi için restoranlara yeni bir projeyle girdik. Bu nedenle sadece restoranlarda satılan Consensus’u ürettik.” Verilen bilgiye göre Türkiye’de şarap pazarı yüzde 50 küçüldü. 50 milyon litreye indi. İdol, priemium şarapta yüzde 20 pazar payı (yüzde 2 pay demek) hedefliyor. Dünyada şarap pazarının 23 milyar litre büyüklükte olduğu, Türkiye’nin bundan ancak binde 2 gibi pay alabildiği belirtildi.



Ayışığında romantik hasat



İdol Ege Bağları, Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulamayla İzmir?Torbalı’daki bağlarında ‘ayışığında’ hasat gerçekleştirerek yüzde 70 enerji tasarrufu sağladığını açıkladı.

İdol ürün grubunun satış ve pazarlamadan sorumlu marka müdürü Emre Utku, bu süreci şöyle anlattı: “Üzümü akşam saatlerinde hasat ederek, güneş ısısı nedeniyle toplama ve taşıma esnasında meydana gelen ve şarapçılıkta arzu edilmeyen fermantasyon sürecinin oluşmasını engellemiş oluyor. Üzümleri nakletmek için özel soğutmalı kamyonlarla soğutma sistemlerine gerek kalmıyor. Bu nedenden dolayı da enerji tasarrufu sağlanıyor. Türkiye’de bütün hasadın gece yapılmasıyla en az yılda 250 milyon YTL tasarruf edilebilir. Gece serinliğinde toplandığı için üzümlerin aromatik özellikleri de korunmuş oluyor.”