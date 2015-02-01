İDO'dan sefer iptalleri açıklaması

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İDO, bu sabah yapılacak bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

08:15 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:15 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:15 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

09:00 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

Açıklamada ayrıca Eskihisar -Topçular Hattı seferlerinin de geçici bir süre karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan iç hat deniz otobüsü seferleri hala yapılamıyor.

Barış Manço seferi de iptal

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise, Barış Manço'nun 16. yıldönümünde nedeniyle Barış Manço kendi adını taşıyan vapurla Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nden 10.30'da yapılacak seferinde iptal edildiği belirtildi. Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul da etkili olan olumsuz hava koşullarının giderek şiddetini artırması, yarın da Güneybatıdan esen rüzgârın fırtına şeklinde esmeye devam edecek olması beklenmektedir. 1 Şubat Pazar günü etkili olması beklenen kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle "Barış Manço Anma Seferi" iptal edilmiştir" denildi.