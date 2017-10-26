İDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü