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İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

  İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

26 Ekim 2017 12:13

 

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

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