İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü