İDO'dan sefer iptalleri



İstanbul Denizcilik İşletmeleri (İDO), Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri'nin bazı sefelerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Ayrıca Şehir Hatları, yoğun sis nedeni ile Eminönü - Kadıköy ve Karaköy - Kadıköy seferleri iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar:

*07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

*07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

Yoğun sisin dağılmasının ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.