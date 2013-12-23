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Yaşam

İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, Eminönü - Kadıköy ve Karaköy - Kadıköy seferlerini iptal etti

23 Aralık 2013 10:35


İstanbul Denizcilik İşletmeleri (İDO), Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri'nin bazı sefelerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Ayrıca Şehir Hatları, yoğun sis nedeni ile Eminönü - Kadıköy ve Karaköy - Kadıköy seferleri iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar:

*07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

*07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

Yoğun sisin dağılmasının ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.

 

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