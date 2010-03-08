İDO'da seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi A.Ş (İDO), hava muhalefeti nedeniyle Bursa, Yalova ve Bandırma bağlantılı bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerini iptal etti.



İDO’dan alınan bilgiye göre, Bandırma-Yenikapı hızlı feribot 18.30, Kabataş-Kadıköy-Bursa deniz otobüsü 18.30, Bostancı-Yenikapı-Armutlu deniz otobüsü 18.15, Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü 18.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.



Kartal-Yalova hattındaki deniz otobüsü seferleri de şu anda yapılamıyor.



Bu arada, Balıkesir’in Erdek ve Marmara (Marmara Adası) ilçeleri arasında çalışan Gestaş A.Ş’ye ait arabalı vapurun seferlerinin de aynı nedenle karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.