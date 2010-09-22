-İDO VE ŞEHİR HATLARI 2 AYRI ŞİRKET OLARAK HİZMET VERECEK İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) bünyesinde iç hat seferlerini sağlayan Şehir Hatları işletmesi, ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu menfaati gözeterek aldığı karar doğrultusunda, vapurlarla iç hat ulaşım hizmetlerini sağlayan Şehir Hatları'nın, yeni bir genel müdürlük olarak İDO bünyesinden ayrıldığı bildirildi. İDO'nun özelleştirme süreci dikkate alınarak kurulan yeni şirketin ''İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'' adıyla aynı şekilde vapur hatlarında hizmet vereceği, şirketin Genel Müdürlüğü'nü ise Süleyman Genç'in yürüteceği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurulan 5 milyon lira sermayeli yeni şirketin, 14 hatta 34 gemiyle mevcut Boğaziçi hatlarında, Haliç ve Adalar'da hizmetini sürdüreceği ifade edilen açıklamada, İDO bünyesinden ayrılan, iç hat seferlerini yürüten Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ile 1851 yılından bu yana devam eden Şirket-i Hayriye geleneğinin devam edeceği kaydedildi. Verilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Süleyman Genç, Gemi İnşa ve Makine Mühendisi. 1988'de Türkiye Gemi Sanayi Pendik Tersanesi'nde meslek hayatına başlayan Genç, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Tersane Müdürlüğü görevini 2005 yılından itibaren İDO'da sürdürmeye başladı.