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Yaşam

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

07 Ocak 2016 11:39

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Şehir Hatları, saat 06.50'de yapılması planlanan Kabataş-Adalar -Bostancı seferini iptal ettiğini belirtti.

İptal edilen İDO seferleri:

07-01-2016 07.10 Bostancı - Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07-01-2016 07.15 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2016 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07-01-2016 07.45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2016 08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

07-01-2016 09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

07-01-2016 14.30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07.01.2016 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

07.01.2016 10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

07.01.2016 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

07.01.2016 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

07.01.2016 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

07.01.2016 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

07.01.2016 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

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