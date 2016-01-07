İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Şehir Hatları, saat 06.50'de yapılması planlanan Kabataş-Adalar -Bostancı seferini iptal ettiğini belirtti.

İptal edilen İDO seferleri:

07-01-2016 07.10 Bostancı - Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07-01-2016 07.15 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2016 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07-01-2016 07.45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2016 08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

07-01-2016 09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

07-01-2016 14.30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07.01.2016 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

07.01.2016 10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

07.01.2016 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

07.01.2016 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

07.01.2016 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

07.01.2016 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

07.01.2016 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)