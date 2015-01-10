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Yaşam

İstanbul'da İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi

10 Ocak 2015 12:52

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.15  Yalova - Yenikapı ve 08.15 Yenikapı - Yalova hızlı feribot ile 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.  

Ayrıca, 08.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) ile 10.45'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı. 

 

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