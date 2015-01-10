İstanbul'da İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.15 Yalova - Yenikapı ve 08.15 Yenikapı - Yalova hızlı feribot ile 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ayrıca, 08.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) ile 10.45'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.