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Yaşam

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşullarının seferlerin iptaline yol açtığı belirtildi

31 Aralık 2016 13:02

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen dış hat seferleri şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO):

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO):

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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İstanbul Deniz OtobüsleriBursa Deniz OtobüsleriMarmara Denizihava koşulları

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