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Yaşam

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İşte hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler

13 Aralık 2016 21:18

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüs seferlerini iptal etti.

İptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri şöyle:

15:30 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

16:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

14-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

 

BUDO'dan sefer ipatlleri

 

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri de aynı gerekçe ile iptal edildi.

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