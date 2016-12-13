İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüs seferlerini iptal etti.

İptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri şöyle:

15:30 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

16:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

14-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

BUDO'dan sefer ipatlleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.



İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri de aynı gerekçe ile iptal edildi.