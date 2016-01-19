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Yaşam

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

19 Ocak 2016 09:14

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.30 Yenikapı – Bursa, 07.30 Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 07.30 Bandırma - Yenikapı – Bostancı, 08.00 Bursa - Armutlu - Armutlu T.K - Yenikapı - Kadıköy, 09.00 Bursa Yenikapı - Kadıköy deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

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