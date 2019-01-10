İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy -Sarıyer, Karaköy-Bostancı, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri iptal edildi.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:



07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma



BUDO'nun 19.00'a kadar olan seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler ise şöyle:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)