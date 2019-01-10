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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara'daki olumsuz hava koşulları ulaşımı etkiliyor

10 Ocak 2019 10:37

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy -Sarıyer, Karaköy-Bostancı, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri iptal edildi.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle: 

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

BUDO'nun 19.00'a kadar olan seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler ise şöyle: 

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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