İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara'da kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle İDO tarafından yapılan açıklamada saat 07:00 de yapılması planlanan Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferi ile 07:30'da yapılması planlanan Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.