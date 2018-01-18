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Yaşam

İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara için fırtına uyarısı yapıldı

18 Ocak 2018 10:12

Marmara'da kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle İDO tarafından yapılan açıklamada  saat 07:00 de yapılması planlanan Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferi ile 07:30'da yapılması planlanan  Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

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