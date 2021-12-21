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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

21 Aralık 2021 08:41

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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