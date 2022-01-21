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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

21 Ocak 2022 08:51

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

Yenikapı-Yalova - 07.45

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Marmara Deniziidobudoseferiptalhava durumu
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