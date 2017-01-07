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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!

İDO ve BUDO yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılacak olan bazı dış seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

07 Ocak 2017 11:24

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. 

Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

İDO 

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

BUDO

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Devam eden seferler

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek

ETİKETLER

İDOBUDO sefer iptallerikar yağışıdeniz otobüsüdevam eden seferler

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