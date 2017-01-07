İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.

Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

İDO



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

BUDO

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Devam eden seferler

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek