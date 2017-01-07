İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.
Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:
İDO
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
BUDO
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Devam eden seferler
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek