İdo Tatlıses elektrik faturasını paylaştı: Böyle ölmem füze atın

İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Tatlıses paylaşımında "Böyle ölmem füze atın" sözleriyle isyan etti.

Gülse Birsel, Seray Sever ve Gökhan Özoğuz gibi ünlü isimlerin elektrik ve doğalgaz faturası isyanına İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu.

İdo Tatlıses, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşıp isyan etti. Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem füze atın" notunu düştü.