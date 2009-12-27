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Yaşam

İDO seferlerine 2010 düzenlemesi

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) 1 Ocak 2010 tarihindeki iç ve dış hat seferlerinde değişiklik yapıldı.

27 Aralık 2009 02:00

T24 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) 1 Ocak 2010 tarihindeki iç ve dış hat seferlerinde değişiklik yapıldı.
     

İDO'dan yapılan açıklamada, iç ve dış hat seferlerinde önceden yayınlanan sefer tarifelerinde değişiklik yapıldığı ve 1 Ocak 2010 Cuma gününün tatil olması nedeniyle iç hat deniz otobüsü seferlerinde hafta sonu tarifesi uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, 06.15'de yapılması gereken Bostancı-Kadıköy-Yenikapı ile hafta içi yapılan Bostancı-Kabataş iç hat seferleri düzenlenmeyecek.

Dış hat seferlerinde ise 1 Ocak Cuma günü yapılması planlanan saat 07.00'deki Yenikapı-Bandırma, 07.30'daki karşılıklı Bursa-Yenikapı, 20.30'daki Yenikapı-Bursa, 07.00 ve 08.15'teki karşılıklı Pendik-Yalova, 08.30'daki Yenikapı-Yalova, 09.00'daki Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile saat 07.30'daki Yalova-Yenikapı, 07.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 18.30'daki Yenikapı-Yalova deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Tarifeye, saat 12.30'da Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi ile 12.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi eklendi.

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