İDO seferlerine 2010 düzenlemesi

T24 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) 1 Ocak 2010 tarihindeki iç ve dış hat seferlerinde değişiklik yapıldı.





İDO'dan yapılan açıklamada, iç ve dış hat seferlerinde önceden yayınlanan sefer tarifelerinde değişiklik yapıldığı ve 1 Ocak 2010 Cuma gününün tatil olması nedeniyle iç hat deniz otobüsü seferlerinde hafta sonu tarifesi uygulanacağı kaydedildi.



Buna göre, 06.15'de yapılması gereken Bostancı-Kadıköy-Yenikapı ile hafta içi yapılan Bostancı-Kabataş iç hat seferleri düzenlenmeyecek.



Dış hat seferlerinde ise 1 Ocak Cuma günü yapılması planlanan saat 07.00'deki Yenikapı-Bandırma, 07.30'daki karşılıklı Bursa-Yenikapı, 20.30'daki Yenikapı-Bursa, 07.00 ve 08.15'teki karşılıklı Pendik-Yalova, 08.30'daki Yenikapı-Yalova, 09.00'daki Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile saat 07.30'daki Yalova-Yenikapı, 07.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 18.30'daki Yenikapı-Yalova deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Tarifeye, saat 12.30'da Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi ile 12.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi eklendi.

