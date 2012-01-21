-İDO seferleri normale döndü İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO), Marmara Denizi'ndeki etkili lodos nedeniyle yapılamayan bazı deniz otobüsü seferleri normale döndü. İDO'dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen Bostancı-Kartal-Yalova, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa dış hat deniz otobüsü seferleri tekrar yapılmaya başlandı. Ayrıca, şiddetli lodos nedeniyle yapılamayan Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy hattı ile Bostancı-Kabataş hattı deniz otobüsleri iç hat seferleri de normale döndü.