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Yaşam

İDO seferleri normale döndü  İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 20:20

-İDO seferleri normale döndü  İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO), Marmara Denizi'ndeki etkili lodos nedeniyle yapılamayan bazı deniz otobüsü seferleri normale döndü.  İDO'dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen Bostancı-Kartal-Yalova, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa dış hat deniz otobüsü seferleri tekrar yapılmaya başlandı.  Ayrıca, şiddetli lodos nedeniyle yapılamayan Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy hattı ile Bostancı-Kabataş hattı deniz otobüsleri iç hat seferleri de normale döndü.

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