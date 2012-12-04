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Yaşam

İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti

04 Aralık 2012 10:30

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.

İDO’dan alınan bilgiye göre, saat 07.30’daki Bandırma - Yenikapı - Bostanci Deniz Otobüsü, saat 07.30’daki Yalova - Yenikapı Deniz Otobüsü ve saat 08.00’daki Armutlu - Armutlu T.K. - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/s-kuvvetli fırtına) esecek.

İstanbul’da hava durumunun çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, Fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da etkili olan yağış yüzünden araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

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