İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, iptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferleri şöyle:

22-12-2016 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 16:40 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 16:50 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

22-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot

22-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü

22-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

23-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

23-12-2016 07:00 Yenikapı - Bandirma Hızlı Feribot