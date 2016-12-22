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Yaşam

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

İşte iptal edilen seferler

22 Aralık 2016 22:39

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, iptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferleri şöyle:

22-12-2016 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 16:40 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 16:50 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

22-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot

22-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü

22-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

23-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

23-12-2016 07:00 Yenikapı - Bandirma Hızlı Feribot

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