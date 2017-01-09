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İDO bugünkü seferlerini iptal etti

İDO'nun sabah seferleri de yapılamadı

09 Ocak 2017 11:43

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Öte yanan şehir hatları vapurları da bugünkü seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hava muhalefeti nedeniyle saat 07.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 07.45'te Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi. 

Bugün ayrıca saat 08.30'da Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, saat 08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve saat 09.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.

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