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Yaşam

İDO bazı seferlerini iptal etti İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 13:43

-İDO bazı seferlerini iptal etti İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.  İDO'dan alınan bilgiye göre, saat 13.00 Kartal/Yalova, saat 14.30 Yalova/Kartal, saat 15.00 Kadıköy-Yenikapı/Bursa, saat 17.15 Bostancı-Yenikapı/Armutlu Tatil Köyü-Armutlu, saat 18.00 Bostancı-Yenikapı/Bandırma deniz otobüsü ile saat 18.30 Bandırma/Yenikapı hızlı feribot seferleri yapılamayacak. İDO, yarın sabah yapılması planlanan saat 07.30 Bandırma/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferini de hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.  Bugünkü saat 10.00 Yalova/Kartal ve saat 09.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri de etkili poyraz nedeniyle yapılamamıştı.

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