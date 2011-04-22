İdo araç tekmeledi!

T24 - İbrahim Tatlıses’in 19 yaşındaki oğlu İdo ve bir akrabası, iddiaya göre trafikte tartıştığı bir kişinin panelvanına çarparak durdurduktan sonra aracı tekmeledi. Kapılarını kilitleyen sürücü Serdar Demirci polisi arayarak yardım istedi.



Bakırköy’deki bir kuru temizleme firmasında çalışan Serdar Demirci, 16 Nisan’da müşterilerin elbiselerini teslim etmek için Sarıyer’e gitti. Demirci’nin Savcılığa verdiği dilekçeye göre; Zekeriyaköy Yolu’nda kendisini sıkıştıran Mercedes’teki 2 kişiye “ne var” şeklinde el hareketi yaptı. Bunun üzerine Mercedes’tekiler Demirci’yi durdurmak istedi. Demirci kaçmaya çalışınca Mercedes’teki 2 kişi direksiyonu üzerine kırdı ve sol ön çamurluğuna çarparak durdurdu.



Paniğe kapılan Demirci kapıları kilitleyerek polis imdat hattını aradı. Demirci’yi otomobilden indiremeyen 2 kişi kapıları tekmeledi. Olay yerine gelen ekipler, Demirci ve Mercedes’teki 2 kişiyi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Demirci burada kendisine saldıranların İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo ve bir akrabası olduğunu öğrendi.





İfadeleri alınacak



Demirci’nin çalıştığı şirketin yöneticisi Yılmaz Koruk önceki gün Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak İdo ve akrabasından şikâyetçi oldu. Savcı Bayram Köroğlu, İdo ve beraberindeki kişinin tespit edilerek ifadelerinin alınmasını istedi.