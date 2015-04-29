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'İdlib'teki saldırılar, Türk ordusunun lojistik ve ateş desteğiyle gerçekleştirildi'

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yapılan desteğin 'Suriye'ye doğrudan saldırı' olduğunu söyledi

29 Nisan 2015 00:32

Suriye yönetimi, İslamcı grupların İdlib ili ve Cisr kasabasına yönelik harekatına Türk ordusunun destek verdiğini iddia etti.

Suriye devlet televizyonu Sana'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Terör gruplarının saldırıları, Türk Ordusu'nun lojistik ve ateş desteğiyle gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu, Suriye'ye doğrudan saldırıdır" dendi.

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin öncülüğündeki İslamcı gruplar, İdlib'i mart ayı sonlarında ele geçirmişti. Cumartesi günü de İdlib'in 55 kilometre güneybatısında yer alan Cisr eş-Şuğur'un kontrol altına alındığı duyurulmuştu.

Lübnan’dan yayın yapan El Meyadin televizyonu, dün, kendilerine 'Fetih Ordusu' adını veren cihatçı grupların Cisr eş-Şuğur yakınlarındaki İştebrak köyünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 sivili öldürdüğünü bildirmişti.

Şam yönetimi, birçok kez Türkiye ve Suudi Arabistan'ı teröristlere askeri ve mali destek vermekle suçlayarak, uluslararası toplumu ve BMGK'yı kınamaya çağırmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da İsveç gazetesi Expressen'e yaptığı değerlendirmede, İdlib'in, El Kaide'nin Suriye kolu terör örgütü El Nusra öncülüğündeki örgütlerin eline geçmesini Türkiye'nin kolaylaştırdığını söylemişti. 

 

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