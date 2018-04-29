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BBC Türkçe

İdlib'te cihatçı muhaliflerin karargâhına saldırı

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib kentinde, Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu cihatçı çatı örgütü Tahrir El Şam'ın karargâhının hedef alındığı bildirildi. Cihatçı muhalifler saldırıda onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib kentinde cihatçı muhaliflere yönelik intihar saldırısında onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, muhaliflere ait bir kaynak ölü sayısını 12 olarak duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı savaşan cihatçı muhalifler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki kentteki bir fabrikaya patlayıcı yüklü araçla saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

Saldırıda hedef alınan fabrikanın, Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu cihatçı çatı örgütü Tahrir El Şam tarafından karargâh olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Cihatçı çatı örgütü Tahrir El Şam'ın son günlerde Irak İslam Şam Devleti'nin (IŞİD) kentteki hücrelerine yönelik baskınlar düzenlediği belirtiliyor.

Örgüt geçen hafta aralarında İdlib Eyaleti'ndeki saldırıları ve suikastleri düzenleyen üst düzey militanların da bulunduğu 100 IŞİD'liyi yakaladıklarını açıklamıştı.

İdlib Eyaleti'nde çoğunlukla cihatçı gruplar hüküm sürüyor. Eyalette cihatçı gruplar kendi aralarında uzun zamandır güç savaşı veriyor.

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