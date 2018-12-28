İdlib'deki şiddetli yağış sebebiyle 25 bin sığınmacı çadırsız kaldı

Suriye'nin kuzeyindeki yoğun yağış İdlib'de sele yol açtı. Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplarda kalan ve çadırları zarar gören 25 bin sığınmacı, başka bölgelere göç etti.

İdlib ve Lazkiye'nin doğusunda iki gün önce başlayan sağanak yağış, İdlib'deki Atme kampı dâhil 11 adet sığınmacı kampını sular altında bıraktı.

Çadırları kalınamayacak duruma gelen 25 bin kişi kamplardan ayrılırken binlerce kişinin de çadırı çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Sel sebebiyle herhangi bir can kaybı olmadı. Ancak bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

İdlib'deki bazı sivil toplum kuruluşları, şehir merkezine yakın bölgelerde geçici barınma merkezleri kurarak kampları terk edenlere gıda yardımı yaptı.