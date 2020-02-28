İdlib’de şehit olan asker, iki gün önce babasına "Çevremizi bombalıyorlar, şehit olacağım" demiş

İdlib’deki hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in babası, oğlunun kendisine iki gün önce, "Baba çevremizi bombalıyorlar. Ben şehit olacağım" dediğini anlattı.

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) hayatını kaybettiği haberi, Mersin'de yaşayan ailesine verildi.

İbrahim Tüzel'in babası çiftçi Şuayip Tüzel, oğlu ile en son 2 gün önce telefonla konuştuğunu anlattı.

Baba Tüzel, "Oğlum, iki gün önce telefonla beni aradı. Kendisine sağlık durumunu, moralini sordum. 'Baba çevremizi bombalıyorlar. İki kilometre yakınımıza kadar bomba atıyorlar. Ben şehit olacağım baba' dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim" dedi.

(DHA)