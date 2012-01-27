-İdleb ve Dera'da saldırı: 12 ölü ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdleb ve güneyindeki Dera kentlerinde düzenlenen saldırılarda 12 güvenlik görevlisi öldü. Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nden Rami Abdülrahman, İdleb'de güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi. Abdülrahman, Dera'nın batısında Mezarib bölgesinde iki otobüsü hedef alan saldırıda da 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti.