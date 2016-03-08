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İdil’de çatışma; 2 asker yaralı

Yaralı askerler İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı

08 Mart 2016 13:53

Şırnak’ın sokağa çıkma yasağı süren İdil İlçesi’nde dün gece çıkan çatışmalarda 2 uzman çavuş yaralandı. Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK’lılarla birlikte 3 keskin nişancı tüfeği ile silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İdil ilçesi ile köyünde 16 Şubat saat 23.00’ten itibaren PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi, kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için konulan sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaklaşık 4 bin polis ve jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyonlar sürüyor.

İdil’de operasyonların yoğunlaştırıldığı Turgut Özal Mahallesi’nde dün gece PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Operasyonlar sırasında dün ölü ele geçirilen 2’si kadın 16 PKK’lının üzerinde ve bulundukları bölgelerde 3 keskin nişancı tüfeği kanas ile birlikte çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, silahlar, mermiler ele geçirildi. Öldürülen PKK’lılar arasında keskin nişancıların da bulunduğu belirtildi. Turgut Özal Mahallesi’nde sürdürülen operasyonda PKK’lıların daha önce kullandığı Bener Cordan İlkokulu’nda yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçleri operasyonları tamamladığı Yeni Mahalle de patlayıcı tuzaklı barikatları etkisiz hale getirmeyi sürdürürken, sık sık patlama sesleri duyuluyor. İlçede ev aramaları da devam ederken, Alanya Caddesi üzerinde bulunan İdil Belediye binasında da büyük hasar geldi. Binaya Türk bayrağı asıldığı görüldü.

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