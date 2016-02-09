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İdil'de 8 gün önce yaralanan polis hayatını kaybetti

1 Şubat'ta, PKK'lılarca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu iki polis yaralanmıştı

09 Şubat 2016 13:41

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde 8 gün önce PKK'lılarca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanan polis memuru Tayfun Yüce, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yaşamını yitiren polisin naaşı, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verilecek.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 1 Şubat'ta, PKK'lılarca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanan iki polis memuru, İdil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şırnak Asker Hastanesine, daha sonra da GATA'ya sevk edilmişti. 

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