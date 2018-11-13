İdil Kültür Merkezi'nde gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

İstanbul Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında gözaltına alınan 10 kişiden 5'i bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da, 9 Kasım'da, özel harekat ve TEM Şube polisleri tarafından Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Meral Hır, Ezgi Kul, Aslıhan Diş, Dehman Göçer ve Duygu Yasinoğlu'nun tutuklamasına Beyhan Gün, Nuri Cihanyandı, İrem Maden, Orhan Acar ile Yaşar Coşkun Karadağ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.