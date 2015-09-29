İdil İlçe Jandarma Komutanlığı‘na roketli saldırı

Şırnak'ın İdil ilçe Jandarma Komutanlığı'na iddiaya göre PKK'lılar, roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ölen ve yaralanan olmadı.

İdil'in Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gece saat 03.00 sıralarında, roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Atılan roketatar mermilerinden biri nöbetçi kulübesine isabet ederken, bir çok noktadan komutanlık binasına otomatik silahlarla ateş açıldı.



Jandarma Komutanlığ'ndaki askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı binası önüne gelen çok sayıda zırhlı askeri ve polis araçları saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. İlçede operasyonlar sürüyor.