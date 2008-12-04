İdil Biret'ten Listz eserleri

Piyano sanatçısı İdil Biret, üçüncü kez Süreyya Operası'nda konser verecek. Süreyya Operası'dan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Amerika'da New Orleans şehrinde bir resital veren İdil Biret, 14 Aralıkta Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Bu konseri sadece Liszt'in eserlerine ayıran İdil Biret, Fantezi ve Füg, Sonat, 2 Efsane, Venedik ve Napoli, Tannhauser Operası Uvertürü gibi parçaları çalacak. Resital biletleri, Süreyya Operası gişesinden temin edilebilecek.

Süreyya Operası'nın Ocak ayı programı ise şöyle:



11 Ocak Pazar 20.00

BATI-DOĞU EZGİLERİ

konser - bir Alman-Türk kültür projesi





18 Ocak Pazar 20.00



ÇELLİSTANBUL - BÜLENT EVCİL

konser - yaylı kuartet-flüt





25 Ocak Pazar 20.00



SUNA KAN - CANA GÜRMEN

keman - piyano



