İdil Biret'e büyük ilgi

Devlet sanatçısı İdil Biret'in solistliğini yapacağı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) bu haftaki konserine sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.



ÇDSO Müdür Yardımcısı Serdar Bakırezen, şef Nezih Seçkin yönetiminde, ünlü piyanist İdil Biret'in solistliğini yapacağı konserin 16-17 Ocak tarihlerinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştireceğini belirtti.



Bakırezen, Pegasus Havayolları'nın sponsorluğunda verilecek konserde, Mozart'ın ''Sihirli Flüt Operası Uvertürü'', Beethoven'ın ''Piyano Konçertosu No 3'' ve Schubert'in ''Bitmemiş Senfoni No 8'' adlı eserlerinin seslendireceğini söyledi.



Konser biletlerinin satışa çıktığı gün gişeyi kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Bakırezen, şunları söyledi:



''Konser biletleri satışa sunulmadan yüzde 90 oranında rezervasyonlarla biletler tükenmişti. Satışa çıktığı anda da yüzde 10'luk bölümü bitti. Gişeye gelenleri üzülerek geri çevirmek zorunda kalıyoruz.



Bu artık, 520 kişilik salonun Adanalı sanatseverlere yetmediğinin en büyük göstergesi. Yoğun ilgi nedeniyle salon koridorlarına ek olarak sandalyeler koymak zorunda kaldık. Ancak, bunlar da yetersiz kaldı. Konserde görev alacak sanatçılar aileleri için, bu hafta görev almayacak sanatçılar ise kendileri için bilet istedi. Ancak, onlara bile bilet ayıramadık.''



Bu sezon 12 konser düzenleyen ÇDSO'nun 10 Ekim tarihindeki açılış konseri, 7-8 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, 28-29 Kasım tarihlerindeki Hacı Sabancı'yı Anma Konseri, 26 Aralık'taki Yeni Yıl Konseri ile 9-10 Ocak tarihlerindeki Kurtuluş Günü Konseri de sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış, biletlerin tamamı konserden günler öncesinde tükenmişti.



Sezon başında ÇDSO konserlerinin bilet fiyatları öğrenciler için 5 TL, diğer sanatseverler için 10 TL olarak açıklanmıştı.

