İdil Biret, Londra'dan sonra İstanbul yolunda

Dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret, dün gece İngiltere'nin Başkenti Londra'da sevenleriyle buluştu. Profesyonellerden oluşmayan Whitehall Orkestrası ile birlikte Brahms'ın 2 numaralı Konçertosunu çalan ünlü piyanist beğenildi.



Biret, neden Whitehall Orkestrası ile sahneye çıktığı sorusuna, ``Whitehall Orkestrası'nın profesyonellerden oluşmayan bir orkestra olması bana çok cazip geliyor. Zira profesyonel orkestralar maalesef profesyonelleştikçe heyecanlarını kaybediyorlar, bu orkestrada müziğe karşı tutku ve heyecan var ve bu benim için çok önemli' dedi. 1.5 yıl önce de birlikte çalıştıklarını anlatan İdil Biret, Whitehall Orkestrası ile 11 Temmuz'da İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bir konser vereceklerini açıkladı.



Orkestra şefi Michael Nebe ise, İstanbul'a gidip konser verecekleri için gerçekten çok heyecanlı olduklarını anlattı. İdil Biret ile İstanbul'da tanıştıklarını belirten Michael Nebe, ``İdil Biret ile İstanbul'da tanıştık ve ardından 1.5 yıl önce çalışmamız oldu sonra da Londra'da konser vermeye karar verdik'' diye konuştu.



Bugünlerde Beethoven'ın tüm eselerinden oluşan bir CD çıkaracağını ve bunun kaydını Ankara'da Bilkent Orkestrası ile beraber yaptığını belirten seçkin piyanist ayrıca Haziran ayında Çaykovski'nin 1 ve 3'üncü Konçertolarını çıkaracağını ekledi. Yaklaşık 1.5 süren konser ardından seyirciler ünlü piyanisti ve orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladı.



(DHA)

