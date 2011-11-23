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Yaşam

İdil Biret, Gaziantep'te piyano resitali verdi GAZİANTEP (A.A)

23 Kasım 2011 01:57

-İdil Biret, Gaziantep'te piyano resitali verdi GAZİANTEP (A.A) - 22.11.2011 - Ünlü piyanist İdil Biret, Gaziantep'te piyano resitali verdi.  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen resital, Gaziantep Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirildi. İdil Biret, yaklaşık 2 saat süren ve iki bölümden oluşan resitaliyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi gösterilen program sonunda ayakta alkışlanan Biret, daha sonra kitap ve CD'lerini imzaladı, sanatseverlerle sohbet etti.

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