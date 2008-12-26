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Sağlık

İdeal uyku 8 saat

Yapılan yeni bir araştırma ile kalp sağlığı ve uyku arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan sonuçlar elde edildi.

26 Aralık 2008 02:00

Yapılan yeni bir araştırma ile kalp sağlığı ve uyku arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan sonuçlar elde edildi. 

Az uyku damarları kireçlendiriyor

Uykusuzluk kalbe zarar

Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan raporda, çoğu insanın günde sekiz saat uykuya ihtiyaç duyduğu ve sekiz saatten daha az uyumanın, özellikle uyku miktarının beş saate düşmesinin, orta yaş kadın ve erkeklerde kalp hastalıklarına davetiye çıkardığı belirtildi.

US News &World Report'da yer alan bilgilere göre, yetersiz uyuyanlarda damar sertleşmesinin hızlandığını gösteren bazı ön belirtiler var. Mesela, yüksek sesle horlayanlarda kalp krizi riski daha fazla. Aynı şekilde, binlerce kadın üzerinde yapılan bir başka araştırma sonuçlarına göre de, günde beş saat veya daha az uyuyanlar daha fazla kalp krizi riski taşıyor. Öte yandan sekiz saatten fazla uyumak da bu riski tetikliyor.

Huzursuz uyku hastalık belirtisi olabilir

Huzursuz uyku bazı insanlarda kötüye işaret olabiliyor. Uzmanlar, uyurken görülen hareketli rüyaların bunama ya da Parkinson hastalığının erken uyarısı olduğunu söyledi.

Kanadalı araştırmacılar, rüyasında tekme atma, yumruklama gibi REM uykusu davranış bozukluğu bulunan 93 kişiyle çalıştı. Katılımcıların çeyreğinden fazlasında takip edildikleri 5 yıl boyunca dejeneratif beyin sorunu ile karşılaştıkları belirtildi. İngiliz uzmanlar araştırmanın, doktorların sağlık sorunlarını önceden tahmin etmelerine yardım edebileceğini söyledi.

Normalde, REM uykusu (rapid eye movements-hızlı göz hareketleri)boyunca, kaslarımız gevşediğini ve hareket etmediğini belirten araştırmacılar, uyku bozukluğu olan insanların ise tekmeleme, yumruklama ya da çığlık atma gibi davranışlar gösterdiğini açıkladılar.

Araştırmaya katılan ortalama 65 yaşındaki katılımcılar, 5 yıl boyunca izlendi ve bu süre içinde 93 katılımcının 26'sında dejeneratif beyin hastalığı oluştu. Toplamda, 14 hastada Parkinson hastalığı, 7'sinde cisimcikli bunama hastalığı, 4'ünde Alzheimer ve diğerlerinde Parkinson ve bunama belirtilerinin bir arada görüldüğü Çoklu Sistem Atrofisi (MSA) diye bilinen bozukluk teşhis edildi.

Araştırmacılar, bulguların aynı zamanda cisimcikli bunama hastalığının nasıl geliştiğini anlamalarına ve erken dönemde hastalığı tespit etmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

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