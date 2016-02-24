İdeal seksin yaşı bulundu

Journal of Sexual Medicine'de yayınlanan araştırmada, ideal seks için kadınlarda en verimli yaş 26, erkeklerde ise 32 olarak belirlendi. İdeal sekste 4 faktörün etkili olduğu kaydedilen araştırmada, “Doğru iletişimi ve uyumu yakaladığınız partnerle hangi yaşta olursanız olun hayatınızın en güzel ve seksi anlarını yaşamanız mümkün” ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ideal seksi etkileyen faktörlerden ilki bulunduğunuz bölgedeki ortalama minimum seks yaşı. İkinci önemli faktör ise vücudunuzun biyolojik yaşı. Aman dikkat gerçek yaşınızla karıştırmayın! Vücudunuzun kıymetini bilip bilmemenize göre beden yaşınız, nüfus kağıdında yazan yaşınızdan daha küçük ya da daha büyük olabilir.

Uzmanların ideal seks periyodunu bulmak için incelenmesi gerektiğini söyledikleri üçüncü etken ise psiko-ekonomik faktörler.

Dördüncü ve son faktör de partnerinizin biyolojik özellikleri. Bu özelliklere yaşı, bir hastalığı olup olmaması ve en önemlisi ten uyumu giriyor.

Seksle tanışma yaşının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği aşikar. Anketlere göre bekarete veda etme yaşı İngiltere'de 17 iken Brezilya'da 15.

İdeal seks yaşını arayan uzmanlar, bireylerin yaşadığı kültürlerin, inanışlarının, etik değerlerinin ve aile tarafından 0-6 yaş arasında verilen eğitimin, sekse bakış açısının da oldukça belirleyici olduğunu söylüyor.

Ürolog Dr. J. Stephen Jones, 20'li yaşlarda haftada ortalama üç kez seks yapan insanların seks alışkanlıklarının 50'li yaşlardan itibaren haftada 1,22 oranda düştüğünü belirtiyor. Dr. Jones'a göre “40 yaşından sonra seks alışkanlıkları her yıl yüzde 2 oranında azalmaya başlar ve bu daha düşük libidoya doğru gittiğiniz anlamına gelir”

Jones, 40'lı yaşlarda erkeklerin mutlaka testosteron seviyesinin ölçtürülmesi gerektiğini ve hızlı bir düşüş yaşanıyorsa gereken tedaviye başlanabileceğinin de altını çiziyor. (Vücuttaki testosteron seviyesinin en alt limiti 240)

Profesör McCarthy ise mükemmel seksin yaştan önce kiminle olduğuyla alakası olduğunu söylüyor ve ekliyor “Doğru iletişimi ve uyumu yakaladığınız partnerle hangi yaşta olursanız olun hayatınızın en güzel ve seksi anlarını yaşamanız mümkün.”